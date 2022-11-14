Миладинович может вернуться в общую группу к матчам Кубка России

Футбольный агент Антон Синьков рассказал о травме защитника «Сочи» Ивана Миладиновича. Скорее всего, он сможет вернуться в строй в этом году.

В матче 17-го тура против «Химок» (2:0) Миладинович покинул поле на носилках после подката Александра Руденко.

«Вроде все нормально, отделались легким испугом. Мне вчера сразу же, во время матча, позвонила его супруга позвонила из Сербии, волновалась после прошлогодней травмы. Иван пока остался в Москве, ему сделают МРТ. Болевые ощущения в спине остаются, но я надеюсь, что к кубковым матчам он уже должен быть в общей группе», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Миладинович провел за «Сочи» 7 матчей.