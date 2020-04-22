«Видел все в жизни». Соболев и Кержаков оценили баскетбольные навыки Кокорина

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил видео в своем Instagram, как выполняет упражнения с баскетбольным мячом.

— Видел все в жизни, — написал в комментариях форвард «Спартака» и друг Кокорина Александр Соболев.

— И не лень тебе было на это неделю потратить? — спросил Кокорина экс-форвард сборной России Александр Кержаков.

— 1 минута и 35 секунд, — ответил Кокорин.

Майкл Джордан или Коби Брайант? Кокорин! Александр показал баскетбольные навыки