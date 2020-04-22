«Видел все в жизни». Соболев и Кержаков оценили баскетбольные навыки Кокорина
16:25
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выложил видео в своем Instagram, как выполняет упражнения с баскетбольным мячом.
— Видел все в жизни, — написал в комментариях форвард «Спартака» и друг Кокорина Александр Соболев.
— И не лень тебе было на это неделю потратить? — спросил Кокорина экс-форвард сборной России Александр Кержаков.
— 1 минута и 35 секунд, — ответил Кокорин.
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