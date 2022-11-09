Гаврилов о словах Карреры про ЦСКА и «Зенит»: «Пусть идет куда хочет»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит» в случае, если получит предложение.

«Пусть идет куда хочет. Хочет — в ЦСКА, хочет — в «Зенит». Буду ли я критиковать его за это? Нет, мне без разницы. Пусть работает, где хочет. Мне не принципиально», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат России в сезоне-2016/17.

В интервью «СЭ» 58-летний итальянский специалист заявил, что готов рассмотреть вариант с работой в ЦСКА или «Зените».