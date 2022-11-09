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Сегодня, 13:46

Гаврилов о словах Карреры про ЦСКА и «Зенит»: «Пусть идет куда хочет»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит» в случае, если получит предложение.

«Пусть идет куда хочет. Хочет — в ЦСКА, хочет — в «Зенит». Буду ли я критиковать его за это? Нет, мне без разницы. Пусть работает, где хочет. Мне не принципиально», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат России в сезоне-2016/17.

В интервью «СЭ» 58-летний итальянский специалист заявил, что готов рассмотреть вариант с работой в ЦСКА или «Зените».

Юрий Гаврилов (футбол)
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
0
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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Квинси Промес

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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

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Арсен Захарян

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Динамо

 5
И К Ж
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Факел

 15 1 3
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 6 1 2
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