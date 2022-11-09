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Сегодня, 13:38

Владимир Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» объявил о продлении контракта с нападающим Владимиром Сычевым.

Новое соглашение с 26-летним россиянином действует до 31 декабря 2024 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца сезона-2022/23.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.

В данный момент форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 11 голами в 14 играх. Он уступает лишь нападающему «Спартака» Квинси Промесу, у которого 13 мячей в 15 встречах.

Источник: https://fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/vladimir-sychevoj-prodlil-kontrakt-s-fk-orenburg.html
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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Урал – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Ростов
 - : -
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Торпедо – Зенит
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Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
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Химки – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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