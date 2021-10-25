Ветеран «Локомотива» Калайчев считает, что команде нужно усиление

Футболист «Локомотива» 80-х Андрей Калайчев поделился впечатлениями от матча против «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы.

«По игре с «Галатасараем» я увидел главное — то, к чему стремится тренерский штаб, — сказал Калайчев. — Это современный футбол с быстрым переходом из одной фазы в другую, с активным высоким прессингом. Заметно, что команда следует рисунку игры. Сразу все начать получаться не может. Лишь строгое следование выбранному плану может принести желаемый результат — тут очень важно не начинать шарахаться из стороны в сторону и иметь терпение. Нужно время.

Минут 75-80 минут в этом матче все в целом шло по плану, на мой взгляд. Моменты были, ноль ударов в створ ворот — это не та статистика, на которую нужно опираться по итогу одной игры. Бывает, что и одного удара в створ хватает для победы. Конкретно в том матче били немало, не хватило завершения в концовке эпизодов. Но результат придет, если работать в правильном направлении, а это как раз мне лично заметно».

Ветеран железнодорожников, которого Валерий Лобановский вызывал в сборную СССР, высказал мнение, что команде не хватает игроков.

«Тот футбол, который ставит нынешний тренерский штаб, подразумевает длинную скамейку, как просто-таки обязательное условие. Сейчас ее явно не хватает, в том числе из-за травм. Без летних приобретений команде было бы очень тяжело. Тикнизян и Марадишвили — качественные футболисты, это сразу было видно. Важный момент: это молодые игроки, а молодые редко сразу показывают все, на что способны. Требуется время на адаптацию, у каждого это индивидуально. Если один практически сразу показывает высокое качество футбола, как тот же Константин, в частности, то у другого процесс может идти чуть медленнее. Потом-то он очевидно прибавляет! В общем, здорово, что на таких футболистов стали делать ставку.

Хотя и сейчас народу маловато (в той же обороне исполнителей не хватает), так, мне кажется, еще один центральный защитник «Локомотиву» нужен», — подчеркнул Калайчев.

В понедельник, 25 октября, «Локомотив» в матче 12-тура Тинькофф РПЛ примет «Сочи». Начало игры — в 19:00.