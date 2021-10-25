Председатель международного добровольного спортивного общества «Спартак» Евгений Ловчев отреагировал на предложение создать «Спортак». Скриншот с такой идеей опубликовал у себя в Instagram бывший футболист московского клуба Егор Титов.

«Возможно, появятся альтернативные «Спартаки», но болельщики все равно будут болеть за этот «Спартак». Он был продолжателем того «Спартака», в котором я играл. Когда при Федуне и Карпине в букву «С» вставили футбольный мяч, это уже было отделение от исходного. Ко мне тоже обращались люди с намерением организовать новую команду в связи с тем, как «Спартак» позорится. Эта тема очень скрупулезная и очень непростая. Настоящий «Спартак» может закрыть Федун, но его уже на следующий день перебьют», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В минувшее воскресенье «Спартак» потерпел самое крупное поражение в истории чемпионата России. Московский клуб в гостях уступил «Зениту» в рамках матча 12-го тура Тинькофф РПЛ (1:7).