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Грушевский — о поражении от «Краснодара»: «ЦСКА доигрывает сезон. Посмотрим, какой тренер нам будет нужен»

Грушевский отреагировал на поражение ЦСКА от «Краснодара»
Георгий Скобликов
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:1) в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Второй тайм в исполнении ЦСКА добавил мне эмоций как болельщику. Комбинации, которые совершала команда, заканчивались простыми ударами в руки Сафонову. Нагнетали, было ощущение, что гол назревал, но он возник в нелогичную противоположную сторону. У Кривцова получился сумасшедший удар, из логики игры второго тайма он не вытекал. Поражение вроде не по игре, но логичное вследствие затяжной серии невразумительных матчей. «Краснодар» заслужил сегодняшний фарт. В составе ЦСКА выделю лучшим Эджуке», — сказал Грушевский «СЭ».

Также популярный юморист подвел промежуточные итоги нынешнего сезона для ЦСКА.

«ЦСКА доигрывает сезон. По окончании нужно понять, какой тренер дальше нужен, кто из легионеров останется. Понимаю, что мотивация у всех наших легионеров под вопросом. Не удивлюсь, если мы не досчитаемся значительной части иностранных футболистов в новом сезоне. Невразумительный сезон с постоянными перепадами. ЦСКА обязан проявить уважение к болельщикам и хорошо сыграть против «Ростова» дома. Надо подарить болельщикам ощущение праздника, сыграть зрелищно», — добавил Грушевский.

После третьего подряд сухого поражения ЦСКА (47 очков) опустился на пятую строчку турнирной таблицы Тинькофф РПЛ. «Краснодар» (49 очков) после победы обошел армейцев и занял четвертое место.

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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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