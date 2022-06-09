Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

«Это очень плохо, когда меняется руководство и главный тренер. Это будоражит коллектив, нервирует болельщиков. Может, повлияло давление с итальянской стороны на Ваноли. Придет новый тренер и придется перестраиваться, это очень трудный процесс, да и кто придет. ЦСКА тоже сейчас мучается и не может найти тренера. Жалко «Спартак», не завидую болельщикам. Масса вопросов, что будет с командой», — сказал Пономарев «СЭ».

Под руководством Ваноли «Спартак» занял 10-е место в РПЛ по итогу сезона-2021/22 и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавил российскую команду 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.