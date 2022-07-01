Пономарев отреагировал на новость о том, что нападающий Чидера Эджуке приостановит контракт с клубом

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий Чидера Эджуке приостановит контракт с клубом.

«С какой-то стороны это будет потерей для клуба, потому что у армейцев нет нападающих. У нас лучший нападающий Заболотный, а выбора нет. Еще сейчас Эджуке уйдет, хотя он иногда сам не понимает, что делает на футбольном поле: никого не видит, не слышит. Все нормально, найдем кого-то другого вместо Эджуке. Может, сейчас нужно своих ребят из академии брать, расчитывать на них. Может, они лучше соображают, чем иностранцы.», — сказал Пономорев «СЭ».

Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Герту» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 24-летний нигериец Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Нападающий перешел в московский клуб в августе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.