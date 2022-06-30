Источник: Чидера Эджуке приостановит контракт с ЦСКА
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке приостановит контракт с московским клубом, информирует «Чемпионат». Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Герту» на правах аренды.
«Футболист договаривается о переходе в «Герту». Он решил приостановить свой контракт на один сезон», — цитирует «Чемпионат» источника, знакомого с ситуацией.
В сезоне-2021/22 24-летний нигериец Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Нападающий перешел в московский клуб в августе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
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15
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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