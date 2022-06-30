Источник: Чидера Эджуке приостановит контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке приостановит контракт с московским клубом, информирует «Чемпионат». Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Герту» на правах аренды.

«Футболист договаривается о переходе в «Герту». Он решил приостановить свой контракт на один сезон», — цитирует «Чемпионат» источника, знакомого с ситуацией.

В сезоне-2021/22 24-летний нигериец Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Нападающий перешел в московский клуб в августе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.