Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

30 июня, 23:40

Источник: Чидера Эджуке приостановит контракт с ЦСКА

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке приостановит контракт с московским клубом, информирует «Чемпионат». Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Герту» на правах аренды.

«Футболист договаривается о переходе в «Герту». Он решил приостановить свой контракт на один сезон», — цитирует «Чемпионат» источника, знакомого с ситуацией.

В сезоне-2021/22 24-летний нигериец Эджуке забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Нападающий перешел в московский клуб в августе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4742153-chidera-edzhuke-priostanovit-kontrakt-s-cska-ob-etom-chempionatu-soobschil-istochnik-znakomy.html
Футбол
РПЛ
ФК Герта
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
9
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РФС допустил стадионы в Воронеже и Оренбурге к проведению матчей РПЛ
Кобелев не считает уход Евгеньева потерей для «Динамо»
BilD: «Герта» хочет арендовать Эджуке у ЦСКА без права выкупа
Защитник Плиев покидает «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта
«Динамо» попрощалось с защитником Евгеньевым
Хохлов раскритиковал назначение Циннбауэра тренером «Локомотива»: «Шараханье какое-то. Одно недоумение и разочарование»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС допустил стадионы в Воронеже и Оренбурге к проведению матчей РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости