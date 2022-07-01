Родригао рассказал о конфликте с Кухтой: «Я потерял голову»

Защитник «Сочи» Родригао рассказал о конфликте с бывшим нападающим «Локомотива» Яном Кухтой в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. По словам 26-летнего бразильца, это был один из самых грустных моментов в его карьере.

«Это один из самых грустных моментов в моей карьере, потому что я очень не люблю конфликты на поле, — приводит слова Родригао «Чемпионат». — Мне нравится просто играть, показывать себя, радовать болельщиков. В той игре футболист «Локомотива» два раза пытался травмировать меня. В первом моменте, в конце первого тайма он ударил меня в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго эпизода, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову. Думаю, это естественная реакция. У меня нет никаких сомнений — игрок «Локомотива» сделал это специально. Он знал, что я играю с повреждением. Впрочем, я уже давно забыл эту историю».

Защитник ответил, правда ли, что он хотел разобраться с 25-летним чехом один на один в подтрибунном помещении.

«Нет. Я не люблю драки. После того момента я просто хотел с ним поговорить, спросить его, почему он пытался меня ударить. Что я ему сделал плохого?» — сказал он.

Напомним, на 60-й минуте встречи судья удалил Кухту и Родригао за взаимные толчки в штрафной площади «Сочи». Игра завершилась со счетом 2:2.