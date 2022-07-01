Родригао рассказал о конфликте с Кухтой: «Я потерял голову»
Защитник «Сочи» Родригао рассказал о конфликте с бывшим нападающим «Локомотива» Яном Кухтой в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. По словам 26-летнего бразильца, это был один из самых грустных моментов в его карьере.
«Это один из самых грустных моментов в моей карьере, потому что я очень не люблю конфликты на поле, — приводит слова Родригао «Чемпионат». — Мне нравится просто играть, показывать себя, радовать болельщиков. В той игре футболист «Локомотива» два раза пытался травмировать меня. В первом моменте, в конце первого тайма он ударил меня в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго эпизода, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову. Думаю, это естественная реакция. У меня нет никаких сомнений — игрок «Локомотива» сделал это специально. Он знал, что я играю с повреждением. Впрочем, я уже давно забыл эту историю».
Защитник ответил, правда ли, что он хотел разобраться с 25-летним чехом один на один в подтрибунном помещении.
«Нет. Я не люблю драки. После того момента я просто хотел с ним поговорить, спросить его, почему он пытался меня ударить. Что я ему сделал плохого?» — сказал он.
Напомним, на 60-й минуте встречи судья удалил Кухту и Родригао за взаимные толчки в штрафной площади «Сочи». Игра завершилась со счетом 2:2.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -