Ветеран ЦСКА Пономарев раскритиковал современных футболистов за имидж: «Волосы успевают покрасить»

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев считает, что футболистам прошлого было сложнее, чем нынешним игрокам.

«В наше время было сложнее играть крайним защитникам, потому что раньше играли персонально. Это сейчас другой футбол пошел. Теперь нет ни крайних нападающих — ни левого, ни правого, кто придет в зону — того и взяли. Главное — зону закрыть. Из-за этого играть в обороне стало проще, гораздо проще. Раньше мы чуть не подыхали, когда приползали в раздевалку. Сразу падали под душ. А сейчас и выходят с проборами на голове, и уходят с проборами. Даже волосы многие успевают покрасить», — приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

Ранее Пономарев отреагировал на то, что «Зенит» готов предложить Юрию Жиркову тренерскую должность в клубе в случае получения им соответствующей лицензии.