«Спартак» объявил об уходе массажиста, который работал в клубе 9 лет

«Спартак» объявил об уходе массажиста Николая Баркалова из клуба.

Красно-белые и 47-летний Баркалов расстались по обоюдному соглашению сторон.

Баркалов работал в «Спартаке» с 2013 года. До 2017 года он работал со второй командой красно-белых, а затем его привлекли к работе с основным составом.