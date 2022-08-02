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Сегодня, 12:10

«Спартак» объявил об уходе массажиста, который работал в клубе 9 лет

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» объявил об уходе массажиста Николая Баркалова из клуба.

Красно-белые и 47-летний Баркалов расстались по обоюдному соглашению сторон.

Баркалов работал в «Спартаке» с 2013 года. До 2017 года он работал со второй командой красно-белых, а затем его привлекли к работе с основным составом.

Источник: https://spartak.com/news/2022-08-02-nikolay_barkalov_pokidayet_spartak/
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
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 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
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 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
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 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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