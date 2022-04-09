Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Химками».

«У армейцев новые хорошие ребята, которые выдали серию неплохих игр. Но я боюсь, что они успокоятся. В игре с «Уралом» они уже немного успокоились и потчевали на лаврах. Если тоже самое повториться сегодня, то будет плохо. Тут все будет зависеть от настроя ЦСКА», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч пройдет сегодня, 9 апреля, на стадионе Арена Химки (Химки, Россия). Начало — в 14:00 по московскому времени.