Габулов: «Мамаев сыграет против ЦСКА, Жирков пока не готов»

Гениальный директор «Химок» Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии ряда игроков команды перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Данилкин и Филин пропустят матч с ЦСКА — они продолжают восстановление от своих травм. Также игру с армейцами пропустит Юрий Жирков, он вернулся в общую, но его не будет в заявке на матч.

Почему он не будет играть сегодня? Наверное, не набрал форму, заявку и состав на матч формирует главный тренер команды — Сергей Юран. Павел Мамаев примет участие в сегодняшней игре. Он в заявке на матч, готовится сыграть», — сказал Габулов.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 9 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Павел Мамаев перешел в «Химки» в январе этого года, 33-летний россиянин дебютировал за команду 26 февраля в игре 19-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:3), в которой получил травму в конце первого тайма. С тех пор футболист ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

38-летний Жирков также присоединился к «Химкам» в январе. Футболист принял участие в двух матчах команды и не отличился результативными действиями. Жирков получил травму в игре 20-го тура против «Локомотива» (2:3) и с тех пор не выходил на поле.