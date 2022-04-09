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Габулов: «Мамаев сыграет против ЦСКА, Жирков пока не готов»

Мамаев сыграет за «Химки» против ЦСКА, Жирков пропустит матч
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото ФК «Химки»

Гениальный директор «Химок» Владимир Габулов в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии ряда игроков команды перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Данилкин и Филин пропустят матч с ЦСКА — они продолжают восстановление от своих травм. Также игру с армейцами пропустит Юрий Жирков, он вернулся в общую, но его не будет в заявке на матч.
Почему он не будет играть сегодня? Наверное, не набрал форму, заявку и состав на матч формирует главный тренер команды — Сергей Юран. Павел Мамаев примет участие в сегодняшней игре. Он в заявке на матч, готовится сыграть», — сказал Габулов.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 9 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Павел Мамаев перешел в «Химки» в январе этого года, 33-летний россиянин дебютировал за команду 26 февраля в игре 19-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:3), в которой получил травму в конце первого тайма. С тех пор футболист ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

38-летний Жирков также присоединился к «Химкам» в январе. Футболист принял участие в двух матчах команды и не отличился результативными действиями. Жирков получил травму в игре 20-го тура против «Локомотива» (2:3) и с тех пор не выходил на поле.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Владимир Габулов
Павел Мамаев
Юрий Жирков
Футбол
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
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 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
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