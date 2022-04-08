ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

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ЦСКА победил «Локомотив» в матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

ЦСКА с 52 очками возглавляет турнирную таблицу М-лиги. «Локомотив» занимает третью строчку (43 очка).

М-Лига

Группа 1. 22-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 2:1 (2:1)

Голы: Першин, 5 (0:1). Ермаков, 8 (1:1). Багринцев, 45 (2:1).

Удаление: Щетинин (Локомотив — мол.), 62.

Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).

8 апреля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».