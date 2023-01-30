«Верона» уже внесла Гайча в заявку на сезон в серии А
«Верона» взяла в аренду до конца сезона нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Игрок уже внесен в заявку клуба на сайте серии А.
«Верона» арендовала форварда за 500 тысяч евро до конца сезона с опцией выкупа за 6,5 миллиона евро.
Гайч был приобретен ЦСКА летом 2020 года за 8,5 миллиона евро у аргентинского «Сан-Лоренцо». Всего на счету 23-летнего форварда один гол и одна голевая передача в 22 играх за ЦСКА.
В сезоне-2021/22 Гайч уже выступал в Италии, когда играл на правах аренды за «Беневенто» (2 гола в 15 матчах).
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|3.03
|19:00
|
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|4.03
|14:00
|
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|- : -
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|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
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Спартак
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