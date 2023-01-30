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L'Equipe: Изидор может оказаться в «Страсбуре» вместо «Лиона»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Переход нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в «Лион» находится на грани срыва, пишет L'Equipe.

22-летний нападающий должен был еще в воскресенье, 29 января, заключить контракт с новым клубом. Однако сделка до сих пор не оформлена.

«Лорьян», который также интересовался игроком, вышел из числа претендентов. Теперь основным претендентом на Изидор может стать «Страсбур», который сохраняет интерес к нападающему.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Изидора в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
ФК Лорьян
ФК Страсбур
Вильсон Изидор
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