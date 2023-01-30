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Яровинский рассказал, что получил несколько неожиданных предложений для продолжения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о своем будущем.

«Это правда, что у меня есть предложения по работе, после получения тренерской лицензии PRO. Некоторые стали для меня неожиданными. Будем встречаться, обсуждать. На какую позицию? В тренерский штаб. Не звал ли кто-то главным тренером? Я адекватно себя оцениваю — пока не могу претендовать на должность главного. Моя тренерская карьера сейчас ограничивается годом в «Халле» и двумя в «Витессе». А начинать с детских команд или академии в 41 год слишком поздно», — приводит слова Яровинского Sport24.

Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина» 17 января 2023 года. Он работал в казанском клубе с декабря 2019 года. В «Рубин» специалист пришел вместе с бывшим главным тренером Леонидом Слуцким.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-yarovinskiy-o-svoyem-budushchem-yest-predlozheniya-kotoryye-dlya-menya-byli-neozhidannymi-zovut-v-trenerskiy-shtab
Футбол
Олег Яровинский
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