Верде будет выступать за ЦСКА под 18 номером

Как стало известно «СЭ», новичок ЦСКА Лионель Верде будет выступать за армейцев под 18-м номером.

24 июля сообщалось, что ЦСКА арендует 20-летнего аргентинца с правом выкупа за 4 миллиона евро.

Верде — воспитанник «Униона» из Санта-Фе. Хавбек провел за основную команду 34 матча и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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