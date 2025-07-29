Экс-игрок «Динамо» Соловьев — о приезде фанатов на базу: «Если бы кто-то из нас ответил, прилетело бы»
Бывший полузащитник «Динамо» Иван Соловьев в интервью «СЭ» вспомнил, как фанаты бело-голубых приехали на базу команды разбираться с игроками.
— У вас с «Динамо» связана еще одна «веселая» история. Помните, как на базу приехали фанаты бело-голубых разговаривать с командой после серии неудачных матчей?
— А то! Это же был мой первый день в основном составе!
— Было страшно?
— Конечно. Мне 18 или 19 лет, а тут такое... Помню, как фанаты к Нобоа обратились: «Фиг ли ты лыбишься! Еще раз тебя в торговом центре увидим, люлей получишь!» (смеется) Я стою и вообще не понимаю, что здесь происходит. Мне болельщики дали листы какие-то: «Пойди раздай легионерам».
— Раздали?
— Нет. Отдал администратору: «Что мне с этим делать?!»
— Могло тогда до реальной драки дойти?
— Ну... Было на грани, да. Хорошо, что никто из игроков не стал вступать в перепалку. Если бы кто-то ответил, кому-то, наверное, прилетело бы. Ребята на базу пришли очень заряженными на победу (смеется).
— После той встречи результаты наладились.
— Да мы много матчей выиграли! «Зенит», помню, тогда шлепнули. Так что первый день в «Динамо» запомню надолго. Сразу осознал: здесь проигрывать вообще нельзя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0