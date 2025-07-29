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Экс-игрок «Динамо» Соловьев — о приезде фанатов на базу: «Если бы кто-то из нас ответил, прилетело бы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Динамо» Иван Соловьев в интервью «СЭ» вспомнил, как фанаты бело-голубых приехали на базу команды разбираться с игроками.

— У вас с «Динамо» связана еще одна «веселая» история. Помните, как на базу приехали фанаты бело-голубых разговаривать с командой после серии неудачных матчей?

— А то! Это же был мой первый день в основном составе!

— Было страшно?

— Конечно. Мне 18 или 19 лет, а тут такое... Помню, как фанаты к Нобоа обратились: «Фиг ли ты лыбишься! Еще раз тебя в торговом центре увидим, люлей получишь!» (смеется) Я стою и вообще не понимаю, что здесь происходит. Мне болельщики дали листы какие-то: «Пойди раздай легионерам».

— Раздали?

— Нет. Отдал администратору: «Что мне с этим делать?!»

— Могло тогда до реальной драки дойти?

— Ну... Было на грани, да. Хорошо, что никто из игроков не стал вступать в перепалку. Если бы кто-то ответил, кому-то, наверное, прилетело бы. Ребята на базу пришли очень заряженными на победу (смеется).

— После той встречи результаты наладились.

— Да мы много матчей выиграли! «Зенит», помню, тогда шлепнули. Так что первый день в «Динамо» запомню надолго. Сразу осознал: здесь проигрывать вообще нельзя.

Иван Соловьев, Андрей Аршавин и&nbsp;Дмитрий Скопинцев.«Аршавин даже с животиком был сильнее Халка. Просто космос!» Соловьев — о роковом переходе в «Зенит» и жизни в Узбекистане
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Иван Соловьев
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Экс-игрок «Зенита» Соловьев: «Аршавин даже с животиком такое на поле вытворял!»

Верде будет выступать за ЦСКА под 18 номером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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