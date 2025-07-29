Экс-игрок «Динамо» Соловьев — о приезде фанатов на базу: «Если бы кто-то из нас ответил, прилетело бы»

Бывший полузащитник «Динамо» Иван Соловьев в интервью «СЭ» вспомнил, как фанаты бело-голубых приехали на базу команды разбираться с игроками.

— У вас с «Динамо» связана еще одна «веселая» история. Помните, как на базу приехали фанаты бело-голубых разговаривать с командой после серии неудачных матчей?

— А то! Это же был мой первый день в основном составе!

— Было страшно?

— Конечно. Мне 18 или 19 лет, а тут такое... Помню, как фанаты к Нобоа обратились: «Фиг ли ты лыбишься! Еще раз тебя в торговом центре увидим, люлей получишь!» (смеется) Я стою и вообще не понимаю, что здесь происходит. Мне болельщики дали листы какие-то: «Пойди раздай легионерам».

— Раздали?

— Нет. Отдал администратору: «Что мне с этим делать?!»

— Могло тогда до реальной драки дойти?

— Ну... Было на грани, да. Хорошо, что никто из игроков не стал вступать в перепалку. Если бы кто-то ответил, кому-то, наверное, прилетело бы. Ребята на базу пришли очень заряженными на победу (смеется).

— После той встречи результаты наладились.

— Да мы много матчей выиграли! «Зенит», помню, тогда шлепнули. Так что первый день в «Динамо» запомню надолго. Сразу осознал: здесь проигрывать вообще нельзя.