Жедсон прибудет в расположение «Спартака» 29 июля

26-летний португальский полузащитник Жедсон Фернандеш должен прибыть в «Спартак» 29 июля, сообащет Metaratings.ru.

Однако если возникнут непредвиденные обстоятельства, прилет футболиста может быть перенесен на следующий день.

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщал, что «Спартак» и «Бешикташ» согласовали трансфер Фернандеша за 20 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Журналист Эртан Сузгун 29 июля информировал, что автомобиль игрока был замечен у российского посольства, где Жедсон, вероятно, получает визу для поездки в Россию.

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с июля 2022 года после перехода из «Бенфики». За это время он забил 18 голов и отдал 16 результативных передач в 131 матче. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.