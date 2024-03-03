Жуков не считает критичным отсутствие Промеса в матче против «Зенита»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Трудно сказать, насколько отсутствие Промеса в матче сказалось на «Спартаке». Наверное, с ним команда играет острее в нападении. Да, Квинси важный игрок для клуба, но в матче против «Зенита» Угальде смотрелся неплохо. Не так уж критично, что пока нет Промеса», — сказал Жуков «СЭ».

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправится в Россию. Сейчас Промес находится в ОАЭ.

«Спартак» после 19-го тура РПЛ занимает промежуточное четвертое место, набрав 31 очко.