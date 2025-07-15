Жерсон приступает к работе в общей группе «Зенита»

Как стало известно «СЭ», в среду, 16 июля, 28-летний новичок «Зенита» Жерсон приступит к работе в общей группе сине-бело-голубых. При этом он с высокой долей вероятности войдет в заявку питерцев на стартовый матч команды Сергея Семака в РПЛ-2025/26 с «Ростовом», который состоится на «Газпром Арене» 20 июля.

Полузащитник, в июне принимавший участие в клубном чемпионате мира в составе «Фламенго», находится в высоком игровом тонусе.

13 июля «Зенит» объявил о переходе Жерсона. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2029/30.

Жерсон выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.