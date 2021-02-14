18-летнего Яковлева на сборах ЦСКА сильнее всех удивили Дивеев и Эджуке

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился впечатлением от работы с первой командой на сборах в Кампоаморе. Форварду сегодня исполнилось 19 лет.

— Приятно поработать на таком уровне, — цитирует официальный сайт ЦСКА Яковлева. — В молодежке тоже хорошо, но всегда хочется расти. Мне все очень нравится. Нагрузки гораздо выше, даже в тренажерке веса почти в два раза больше. Узнаю для себя много нового, набираюсь опыта. Постоянно ищу для себя какие-то новые моменты, на которые стоило бы обратить внимание.

— Кто из старших партнеров по команде вас удивил? Влашич?

— Конечно, Никола не мог не удивить — с другой стороны, мы же все смотрим игры, я вижу, как он действует, насколько высок его уровень. Плюс я и до этого уже тренировался с основой. Именно по этим сборам больше всех понравился Дивей (Дивеев) — в плане борьбы. Я не ожидал от него такого. Очень впечатлен. И еще отмечу Чиди (Эджуке), здесь на каждой тренировке он обыгрывает почти всех и всегда. Я не знаю, как у него это получается, до этих сборов в Кампоаморе бывало и по-другому. Но сейчас он в полном порядке.