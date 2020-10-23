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Вендел и Айртон вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

18:30
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Олимпийская сборная Бразилии огласила состав на ближайшие матчи. В него включены два игрока из российской премьер-лиги — защитник «Спартака» Айртон и полузащитник «Зенита» Вендел.

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