Акинфеев обновил рекорд чемпионата, Дзюба повторил антирекорд
В матче против «Зенита» Игорь Акинфеев отразил пенальти, пробитый Артемом Дзюбой, и обновил рекорд чемпионата России по отраженным 11-метровым. Теперь на счету голкипера ЦСКА 16 отбитых ударов — на два больше, чем у ближайшего преследователя Романа Березовского. Всего в защищаемые Акинфеевым ворота только в высшем дивизионе не забито 20 пенальти. По 18 раз пенальтисты не справлялись с Березовским и Александром Беленовым, 15 раз — Сергеем Рыжиковым.
Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России
|
Игрок
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
56
|
16
|
4
|
20
|
Александр Беленов
|
48
|
12
|
6
|
18
|
Роман Березовский
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Сергей Рыжиков
|
48
|
12
|
3
|
15
|
Руслан Нигматуллин
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Андрей Новосадов
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Илья Близнюк
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Вячеслав Малафеев
|
41
|
7
|
4
|
11
Акинфеев — 11-й вратарь, который справился с 11-метровым в исполнении Дзюбы. Пять промахов третий бомбардир в истории чемпионата России совершил во время выступлений за «Зенит», дважды он не забивал соперникам «Ростова», по разу командам, с которыми встречались «Томь», «Спартак», «Арсенал» и сборная России.
Незабитые пенальти Артема Дзюбы
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Дзюбы
|
Матч
|
Минута
|
Голкипер
|
16.10.2010
|
ЧР
|
Томь
|
Сатурн (д) — 2:2
|
33'
|
Антонин Кински
|
07.08.2011
|
ЧР
|
Спартак
|
Терек (г) — 4:2
|
43'
|
Сослан Джанаев
|
30.09.2013
|
ЧР
|
Ростов
|
Урал (д) — 1:1
|
87'
|
Алексей Солосин
|
12.04.2014
|
ЧР
|
Ростов
|
Терек (г) — 0:3
|
86'
|
Ярослав Годзюр
|
23.11.2017
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Вардар (д) — 2:1
|
27'
|
Филип Гачевски
|
09.03.2018
|
ЧР
|
Арсенал
|
Амкар (г) — 2:0
|
11'
|
Дмитрий Хомич
|
25.10.2018
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Бордо (д) — 2:1
|
53'
|
Бенуа Кастиль
|
08.06.2019
|
ОЧЕ
|
Россия
|
Сан-Марино (д) — 9:0
|
76'
|
Элиа Бенедеттини
|
08.11.2020
|
ЧР
|
Зенит
|
Краснодар (д) — 3:1
|
45'
|
Матвей Сафонов
|
08.03.2021
|
ЧР
|
Зенит
|
Рубин (г) — 1:2
|
90+9'
|
Юрий Дюпин
|
17.03.2021
|
ЧР
|
Зенит
|
ЦСКА (г) — 3:2
|
45'
|
Игорь Акинфеев
Промах на «ВЭБ Арене» стал для Дзюбы уже третьим в чемпионате-2020/21. До Акинфеева его удары отражали Матвей Сафонов и Юрий Дюпин. За 29 сезонов только три футболиста проигрывали по три дуэли за чемпионат. В 1997 году подобную щедрость проявил Андрей Тихонов, в 1999-м — Олег Веретенников, год назад — Федор Чалов.
Футболисты, не забившие три пенальти в одном чемпионате России
|
Сезон
|
Игрок
|
Клуб
|
Пенальти
|
|
|
|
|
|
Матчи
|
Вратарь
|
Исход
|
1997
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
Ростсельмаш (д) — 2:0
|
Владимир Савченко
|
Мимо
|
|
|
|
Тюмень (д) — 2:0
|
Олег Масленников
|
Гол
|
|
|
|
Ростсельмаш (г) — 5:3
|
Владимир Савченко
|
Гол
|
|
|
|
Локомотив НН (г) — 3:2
|
Андрей Сацункевич
|
Вратарь
|
|
|
|
Динамо (г) — 1:1
|
Дмитрий Тяпушкин
|
Вратарь
|
1999
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
Шинник (д) — 2:0
|
Александр Гутеев
|
Гол
|
|
|
|
Черноморец (д) — 5:2
|
Иван Левенец
|
Мимо
|
|
|
|
Черноморец (д) — 5:2
|
Иван Левенец
|
Мимо
|
|
|
|
Жемчужина (д) — 0:0
|
Константин Ледовских
|
Вратарь
|
2019/20
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
Локомотив (д) — 1:0
|
Гильерме
|
Гол
|
|
|
|
Тамбов (г) — 2:0
|
Георгий Шелия
|
Вратарь
|
|
|
|
Урал (г) — 3:0
|
Олег Баклов
|
Вратарь
|
|
|
|
Ростов (г) — 2:3
|
Сергей Песьяков
|
Вратарь
|
2020/21
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Уфа (д) — 6:0
|
Александр Беленов
|
Гол
|
|
|
|
Краснодар (д) — 3:1
|
Матвей Сафонов
|
Вратарь
|
|
|
|
Урал (д) — 5:1
|
Илья Помазун
|
Гол
|
|
|
|
Динамо (д) — 2:0
|
Антон Шунин
|
Гол
|
|
|
|
Рубин (г) — 1:2
|
Юрий Дюпин
|
Вратарь
|
|
|
|
ЦСКА (г) — 3:2*
|
Игорь Акинфеев
|
Вратарь
Кстати, именно Веретенникову принадлежит рекорд по числу 11-метровых промахов. Легенда «Ротора» не использовал 9 из 38 своих попыток. Дзюба вплотную приблизился к неприятному рекорду, сравнявшись по числу упущенных возможностей с двумя Андреями — Тихоновым и Карякой.
Футболисты, которые чаще всего мазали с пенальти в чемпионате России
|
Игрок
|
Матчи
|
Пенальти
|
Голы
|
Промахи
|
Олег Веретенников
|
274
|
38
|
29
|
9
|
Андрей Каряка
|
313
|
34
|
26
|
8
|
Андрей Тихонов
|
346
|
33
|
25
|
8
|
Артем Дзюба
|
356
|
28
|
20
|
8
|
Дмитрий Лоськов
|
453
|
31
|
24
|
7
|
Михаил Осинов
|
307
|
25
|
18
|
7
(Кирилл Бурдаков)
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