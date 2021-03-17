Акинфеев обновил рекорд чемпионата, Дзюба повторил антирекорд

В матче против «Зенита» Игорь Акинфеев отразил пенальти, пробитый Артемом Дзюбой, и обновил рекорд чемпионата России по отраженным 11-метровым. Теперь на счету голкипера ЦСКА 16 отбитых ударов — на два больше, чем у ближайшего преследователя Романа Березовского. Всего в защищаемые Акинфеевым ворота только в высшем дивизионе не забито 20 пенальти. По 18 раз пенальтисты не справлялись с Березовским и Александром Беленовым, 15 раз — Сергеем Рыжиковым.

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России

Игрок Пенальти Отразил Мимо/штанга Не забито Игорь Акинфеев 56 16 4 20 Александр Беленов 48 12 6 18 Роман Березовский 52 14 4 18 Сергей Рыжиков 48 12 3 15 Руслан Нигматуллин 35 10 2 12 Андрей Новосадов 30 9 3 12 Илья Близнюк 29 8 4 12 Вячеслав Малафеев 41 7 4 11

Акинфеев — 11-й вратарь, который справился с 11-метровым в исполнении Дзюбы. Пять промахов третий бомбардир в истории чемпионата России совершил во время выступлений за «Зенит», дважды он не забивал соперникам «Ростова», по разу командам, с которыми встречались «Томь», «Спартак», «Арсенал» и сборная России.

Незабитые пенальти Артема Дзюбы

Дата Турнир Команда Дзюбы Матч Минута Голкипер 16.10.2010 ЧР Томь Сатурн (д) — 2:2 33' Антонин Кински 07.08.2011 ЧР Спартак Терек (г) — 4:2 43' Сослан Джанаев 30.09.2013 ЧР Ростов Урал (д) — 1:1 87' Алексей Солосин 12.04.2014 ЧР Ростов Терек (г) — 0:3 86' Ярослав Годзюр 23.11.2017 ЛЕ Зенит Вардар (д) — 2:1 27' Филип Гачевски 09.03.2018 ЧР Арсенал Амкар (г) — 2:0 11' Дмитрий Хомич 25.10.2018 ЛЕ Зенит Бордо (д) — 2:1 53' Бенуа Кастиль 08.06.2019 ОЧЕ Россия Сан-Марино (д) — 9:0 76' Элиа Бенедеттини 08.11.2020 ЧР Зенит Краснодар (д) — 3:1 45' Матвей Сафонов 08.03.2021 ЧР Зенит Рубин (г) — 1:2 90+9' Юрий Дюпин 17.03.2021 ЧР Зенит ЦСКА (г) — 3:2 45' Игорь Акинфеев

Промах на «ВЭБ Арене» стал для Дзюбы уже третьим в чемпионате-2020/21. До Акинфеева его удары отражали Матвей Сафонов и Юрий Дюпин. За 29 сезонов только три футболиста проигрывали по три дуэли за чемпионат. В 1997 году подобную щедрость проявил Андрей Тихонов, в 1999-м — Олег Веретенников, год назад — Федор Чалов.

Футболисты, не забившие три пенальти в одном чемпионате России

Сезон Игрок Клуб Пенальти Матчи Вратарь Исход 1997 Андрей Тихонов Спартак Ростсельмаш (д) — 2:0 Владимир Савченко Мимо Тюмень (д) — 2:0 Олег Масленников Гол Ростсельмаш (г) — 5:3 Владимир Савченко Гол Локомотив НН (г) — 3:2 Андрей Сацункевич Вратарь Динамо (г) — 1:1 Дмитрий Тяпушкин Вратарь 1999 Олег Веретенников Ротор Шинник (д) — 2:0 Александр Гутеев Гол Черноморец (д) — 5:2 Иван Левенец Мимо Черноморец (д) — 5:2 Иван Левенец Мимо Жемчужина (д) — 0:0 Константин Ледовских Вратарь 2019/20 Федор Чалов ЦСКА Локомотив (д) — 1:0 Гильерме Гол Тамбов (г) — 2:0 Георгий Шелия Вратарь Урал (г) — 3:0 Олег Баклов Вратарь Ростов (г) — 2:3 Сергей Песьяков Вратарь 2020/21 Артем Дзюба Зенит Уфа (д) — 6:0 Александр Беленов Гол Краснодар (д) — 3:1 Матвей Сафонов Вратарь Урал (д) — 5:1 Илья Помазун Гол Динамо (д) — 2:0 Антон Шунин Гол Рубин (г) — 1:2 Юрий Дюпин Вратарь ЦСКА (г) — 3:2* Игорь Акинфеев Вратарь

Кстати, именно Веретенникову принадлежит рекорд по числу 11-метровых промахов. Легенда «Ротора» не использовал 9 из 38 своих попыток. Дзюба вплотную приблизился к неприятному рекорду, сравнявшись по числу упущенных возможностей с двумя Андреями — Тихоновым и Карякой.

Футболисты, которые чаще всего мазали с пенальти в чемпионате России

Игрок Матчи Пенальти Голы Промахи Олег Веретенников 274 38 29 9 Андрей Каряка 313 34 26 8 Андрей Тихонов 346 33 25 8 Артем Дзюба 356 28 20 8 Дмитрий Лоськов 453 31 24 7 Михаил Осинов 307 25 18 7

(Кирилл Бурдаков)