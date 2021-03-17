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Акинфеев обновил рекорд чемпионата, Дзюба повторил антирекорд

23:10
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче против «Зенита» Игорь Акинфеев отразил пенальти, пробитый Артемом Дзюбой, и обновил рекорд чемпионата России по отраженным 11-метровым. Теперь на счету голкипера ЦСКА 16 отбитых ударов — на два больше, чем у ближайшего преследователя Романа Березовского. Всего в защищаемые Акинфеевым ворота только в высшем дивизионе не забито 20 пенальти. По 18 раз пенальтисты не справлялись с Березовским и Александром Беленовым, 15 раз — Сергеем Рыжиковым.

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти в чемпионатах России

Игрок

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

56

16

4

20

Александр Беленов

48

12

6

18

Роман Березовский

52

14

4

18

Сергей Рыжиков

48

12

3

15

Руслан Нигматуллин

35

10

2

12

Андрей Новосадов

30

9

3

12

Илья Близнюк

29

8

4

12

Вячеслав Малафеев

41

7

4

11

Акинфеев — 11-й вратарь, который справился с 11-метровым в исполнении Дзюбы. Пять промахов третий бомбардир в истории чемпионата России совершил во время выступлений за «Зенит», дважды он не забивал соперникам «Ростова», по разу командам, с которыми встречались «Томь», «Спартак», «Арсенал» и сборная России.

Незабитые пенальти Артема Дзюбы

Дата

Турнир

Команда Дзюбы

Матч

Минута

Голкипер

16.10.2010

ЧР

Томь

Сатурн (д) — 2:2

33'

Антонин Кински

07.08.2011

ЧР

Спартак

Терек (г) — 4:2

43'

Сослан Джанаев

30.09.2013

ЧР

Ростов

Урал (д) — 1:1

87'

Алексей Солосин

12.04.2014

ЧР

Ростов

Терек (г) — 0:3

86'

Ярослав Годзюр

23.11.2017

ЛЕ

Зенит

Вардар (д) — 2:1

27'

Филип Гачевски

09.03.2018

ЧР

Арсенал

Амкар (г) — 2:0

11'

Дмитрий Хомич

25.10.2018

ЛЕ

Зенит

Бордо (д) — 2:1

53'

Бенуа Кастиль

08.06.2019

ОЧЕ

Россия

Сан-Марино (д) — 9:0

76'

Элиа Бенедеттини

08.11.2020

ЧР

Зенит

Краснодар (д) — 3:1

45'

Матвей Сафонов

08.03.2021

ЧР

Зенит

Рубин (г) — 1:2

90+9'

Юрий Дюпин

17.03.2021

ЧР

Зенит

ЦСКА (г) — 3:2

45'

Игорь Акинфеев

Промах на «ВЭБ Арене» стал для Дзюбы уже третьим в чемпионате-2020/21. До Акинфеева его удары отражали Матвей Сафонов и Юрий Дюпин. За 29 сезонов только три футболиста проигрывали по три дуэли за чемпионат. В 1997 году подобную щедрость проявил Андрей Тихонов, в 1999-м — Олег Веретенников, год назад — Федор Чалов.

Футболисты, не забившие три пенальти в одном чемпионате России

Сезон

Игрок

Клуб

Пенальти

Матчи

Вратарь

Исход

1997

Андрей Тихонов

Спартак

Ростсельмаш (д) — 2:0

Владимир Савченко

Мимо

Тюмень (д) — 2:0

Олег Масленников

Гол

Ростсельмаш (г) — 5:3

Владимир Савченко

Гол

Локомотив НН (г) — 3:2

Андрей Сацункевич

Вратарь

Динамо (г) — 1:1

Дмитрий Тяпушкин

Вратарь

1999

Олег Веретенников

Ротор

Шинник (д) — 2:0

Александр Гутеев

Гол

Черноморец (д) — 5:2

Иван Левенец

Мимо

Черноморец (д) — 5:2

Иван Левенец

Мимо

Жемчужина (д) — 0:0

Константин Ледовских

Вратарь

2019/20

Федор Чалов

ЦСКА

Локомотив (д) — 1:0

Гильерме

Гол

Тамбов (г) — 2:0

Георгий Шелия

Вратарь

Урал (г) — 3:0

Олег Баклов

Вратарь

Ростов (г) — 2:3

Сергей Песьяков

Вратарь

2020/21

Артем Дзюба

Зенит

Уфа (д) — 6:0

Александр Беленов

Гол

Краснодар (д) — 3:1

Матвей Сафонов

Вратарь

Урал (д) — 5:1

Илья Помазун

Гол

Динамо (д) — 2:0

Антон Шунин

Гол

Рубин (г) — 1:2

Юрий Дюпин

Вратарь

ЦСКА (г) — 3:2*

Игорь Акинфеев

Вратарь

Кстати, именно Веретенникову принадлежит рекорд по числу 11-метровых промахов. Легенда «Ротора» не использовал 9 из 38 своих попыток. Дзюба вплотную приблизился к неприятному рекорду, сравнявшись по числу упущенных возможностей с двумя Андреями — Тихоновым и Карякой.

Футболисты, которые чаще всего мазали с пенальти в чемпионате России

Игрок

Матчи

Пенальти

Голы

Промахи

Олег Веретенников

274

38

29

9

Андрей Каряка

313

34

26

8

Андрей Тихонов

346

33

25

8

Артем Дзюба

356

28

20

8

Дмитрий Лоськов

453

31

24

7

Михаил Осинов

307

25

18

7

(Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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