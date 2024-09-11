Веллитон: «Был бы не против жениться на русской девушке»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон в интервью «СЭ» ответил на вопрос, какой бы совет дал самому себе в прошлом.

— Если бы сейчас мог вернуться назад и дать самому себе совет, что бы ты сказал?

— Мы как раз разговаривали с Гильерме, и я поймал себя на мысли: я же мог остаться в России, жить здесь... Но когда ты молодой, об этом не думаешь. Лишь с возрастом приходит осознание. Был бы не против и жениться на русской девушке.

Бразильский форвард выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Вместе с красно-белыми трижды становился вице-чемпионом РПЛ.