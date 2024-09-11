Источник: три клуба хотят арендовать Маслова у «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов может на правах аренды перейти в другую команду, сообщает Metaratings.

По информации источника, в 24-летнем защитнике заинтересованы два клуба РПЛ и одна команда, выступающая в первой лиге.

Маслов играет в «Спартаке» с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел три матча во всех турнирах, отличившись одним голом.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.