Ведран Чорлука: "Тарасов? Это история между Димой и клубом. Если ему что-то нужно от игроков, мы всегда поможем"

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука - о ситуации с Дмитрием Тарасовым. 32-летний игрок покинул клуб после девяти сезонов в связи с истечением контракта.

- Тарасов проходит лечение за свои деньги. Нормально, когда игрок, получивший травму на поле, сам платит за лечение?

- Очень серьезный вопрос. Это история между ним и клубом. Дима знает, что мы думаем о нем. Но что произошло между ним и клубом, зависит от Димы. Если ему что-то нужно от нас, мы всегда поможем. Мы одна семья. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).

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