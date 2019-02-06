14:29 | Футбол — РПЛ

"Ведите себя тактично". Судья спорит с адвокатом Кирилла Кокорина

Обсудить
1

Выступая на заседании суда, где рассматривается ходатайство о продлении срока нахождения под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик резко перебил судью, которая отклонила ходатайство защиты.

"Сейчас перейду к ходатайству, по 95-й и 97-й, как вы любите. То есть как вы просите", – сказал Барик. 

"Ведите себя тактично", – отвечает судья.

 "Я ничего нетактичного в ваш адрес не говорю", – парировал Барик.

Судья сделала выговор адвокату Протасовицкого Татьяне Прилипко, которая комментирует речь Барика с места: "Вы вообще думаете, что говорите? Проявите хоть немного этики и уважения!"

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
Обсудить
голосовать
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ