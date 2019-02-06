"Ведите себя тактично". Судья спорит с адвокатом Кирилла Кокорина

Выступая на заседании суда, где рассматривается ходатайство о продлении срока нахождения под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик резко перебил судью, которая отклонила ходатайство защиты.

"Сейчас перейду к ходатайству, по 95-й и 97-й, как вы любите. То есть как вы просите", – сказал Барик.

"Ведите себя тактично", – отвечает судья.

"Я ничего нетактичного в ваш адрес не говорю", – парировал Барик.

Судья сделала выговор адвокату Протасовицкого Татьяне Прилипко, которая комментирует речь Барика с места: "Вы вообще думаете, что говорите? Проявите хоть немного этики и уважения!"

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!