Василий Кикнадзе: «Совет директоров «Локомотива» рассмотрит кандидатуры на пост тренера, включая Семина»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о том, что рассматриваются кандидаты на замену главного тренера команды Юрия Семина. По его словам, это решение будет приниматься советом директоров.

— Есть некоторые люди, не могу назвать их коллегами, моими или вашими, которые хотят усиленно раскачивать ситуацию — не знаю зачем, — сказал Кикнадзе. — Но при этом Юрию Павловичу они точно не помогают. Отвечаю за это.

Знаю ситуацию изнутри. Имею в виду все слухи, которые появились за последнее время. Чтобы закрыть эту тему скажу следующее. Во-первых, по уставу, решение о том, кого назначать главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Думаю, совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда станет понятно, что мы сделали в этом году, а что не сделали, куда мы вышли. И куда не вышли.

Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Палыча.

— Вы же понимаете, какой поддержкой трибун пользуется Семин.

— Я — за клуб. Не за Юрия Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров — за клуб. Хочу, чтобы у нас был клуб-победитель. Чтобы он достойно представлял нашу страну в Европе. Хочу, чтобы была достойная финансовая база, чтобы была стратегия развития, которую понимали бы мы, болельщики, наши партнеры.

Вот задачи, которые я ставлю, и которые со мной разделяет большая часть людей, которая работает в клубе. И в команде многие разделяют мои взгляды. Повторю — у меня нет конфликта с Семиным. Я продолжаю относиться к нему с огромным уважением. Палыч — легенда клуба. Вопросов нет никаких по этому поводу. У него огромный опыт.

— Вопрос, как болельщики примут нового тренера, если это не Семин...

— Еще раз: это прерогатива совета директоров. Я не уполномочен делать какие-то заявления от лица совета директоров. Мало того, могу твердо вам сказать, что не было ни одного совдира, на котором обсуждалась бы кандидатура того, кто возглавит первую команду после 31 мая. Это дата окончания контракта Семина. (Елена Григорьевская)

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