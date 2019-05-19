Василий Кикнадзе: "С Денисовым ведем активные и доброжелательные переговоры"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура с "Уралом" (2:2) прокомментировал ход переговоров с полузащитником команды Игорем Денисовым.

35-летний Денисов больше двух недель не появлялся в расположении. Полузащитник в последний раз выходил на поле 3 апреля – в первом полуфинальном матче Кубка с "Ростовом" (2:2).

– По Денисову появляется много информации, в том числе фигурирует клуб "Сочи". Есть какие-то новости и подвижки в переговорах?

– Мы ведем активные переговоры, я бы даже сказал – доброжелательные переговоры. С уважением относимся к Игорю, к его заслугам перед клубом. Денисов тоже с уважением относится к "Локомотиву", это не может меня не радовать. Думаю, что в недалеком будущем достигнем компромисса, зафиксируем его и тогда все объявим. (Арман Мкртчян)

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