Василий Кикнадзе: "Локомотив" в следующем сезоне хочет веселее выступить в Лиге чемпионов"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что ситуация, сложившаяся в клубе не должна рассматриваться только как конфликт главного тренера Юрия Семина​ и бывшего гендиректора Ильи Геркуса. Также он рассчитывает на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

- Рассматривать ситуацию с трансферами, вощникшую в клубе прошлым летом, только как конфликт Юрия Семина и Ильи Геркуса неправильно, - сказал Кикнадзе в эфире "Россия 24". - Там все больше, глубже и серьезнее.

Что касается усиления грядущим летом, то у большой группы игроков заканчиваются контракты. У нас амбиции большие, мы хотим в Лигу чемпионов, и хотим выступить там веселее, поэтому какие-то позиции по согласованию с главным тренером работаем. Есть позиции, которые являются приоритетными.