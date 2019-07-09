Василий Кикнадзе: "Кварацхелией пожертвовали агенты"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе – о ситуации с Хвичей Кварацхелией. 18-летний хавбек перешел в "Рубин" 6 июля, хотя вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в "Локо".

- Что случилось с Хвичей Кварацхелией?

- Эта ситуация – большая беда. Считаю, что парнем пожертвовали агенты. За месяц до истечения контракта у нас была договоренность с его агентами, что он остается у нас на тех же условиях. Палыч относился к нему как к большой будущей звезде.

Но на нем просто заработали денег. Наверное, мне надо было быть более жесткими на предварительных договоренностях, требовать немедленно подписать соглашение. Но не получилось. Я об этом жалею. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)

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