Василий Березуцкий рассказал, когда будет готов возглавить ЦСКА
Тренер ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, когда будет готов занять пост главного тренера команды.
Нынешний наставник армейцев Виктор Гончаренко находится на грани увольнения после серии неудачных результатов. Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» может стать для белорусского специалиста последним в московском клубе.
— Нужен опыт, еще что-то... Но есть тренерский штаб, который тоже работает, — сказал Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова. — Определенные твои недостатки он может компенсировать.
Футболист и тренер смотрят на ситуацию по-разному. Надо посмотреть, как не надо делать. Какие ошибки нужно избегать.
Не срываться и не уезжать в другую страну? И это тоже. Но куда я поеду?
У нас с Гончаренко хорошие отношения. Приятельские и рабочие.
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