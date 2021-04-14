«Чертаново» и УОР №5 сыграли вничью в молодежном первенстве, забив 10 голов на двоих

«Чертаново» на выезде сыграло вничью с УОР №5 (5:5) в матче 21-го тура молодежного первенства. Встреча прошла в Егорьевске.

Молодежные команды

21-й тур

«УОР №5» (Егорьевск) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 5:5 (2:3)

Голы: Левин, 3 (0:1). Ляхов, 15 (0:2). Ненартович, 19 (1:2). Левин, 20 (1:3). Першин, 35 (2:3). Попович, 49 — с пенальти (3:3). Коваленко, 54 — с пенальти (3:4). Ненартович, 72 (4:4). Лямзин, 81 (4:5). Худенко, 84 (5:5).

Судья: Стрелков (Курск).

14 апреля. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».