Вартапетов назвал Боккетти одним из лучших легионеров в истории "Спартака"

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал уход защитника Сальваторе Боккетти. Сегодня стало известно об расторжении контракта с 32-летним итальянцем по согласию сторон.

– Сальва, один из лучших легионеров в истории Клуба! С первого дня стал своим, дано не каждому! Грустно, но жизнь продолжается, – написал Вартапетов.

Боккетти дебютировал в составе красно-белых в марте 2013 года, перейдя из "Рубина". С тех пор он провел за красно-белых 115 матчей и забил 5 мячей. В сезоне-2018/19 32-летний итальянец провел 22 матча во всех турнирах.

"Спартак" объявил об уходе Боккетти