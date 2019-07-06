"Спартак" объявил об уходе Боккетти

"Спартак" объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Стороны достигли договоренности о расторжении договора по обоюдному соглашению.
Боккетти дебютировал в составе красно-белых в марте 2013 года, перейдя из "Рубина". С тех пор он провел за красно-белых 115 матчей и забил 5 мячей.В сезоне-2018/19 32-летний итальянец провел 22 матча во всех турнирах.
⚡ Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 июля 2019 г.
«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон.https://t.co/SK2U7cgrNr#Спартак #Боккетти pic.twitter.com/zTNBOxUZJD
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