"Спартак" объявил об уходе Боккетти

"Спартак" объявил об уходе защитника Сальваторе Боккетти. Стороны достигли договоренности о расторжении договора по обоюдному соглашению.

Боккетти дебютировал в составе красно-белых в марте 2013 года, перейдя из "Рубина". С тех пор он провел за красно-белых 115 матчей и забил 5 мячей.В сезоне-2018/19 32-летний итальянец провел 22 матча во всех турнирах.