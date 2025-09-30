Смолов заявил, что обсудит с Гаджиевым условия возможного боя против Дзюбы

Нападающий Федор Смолов в разговоре с «СЭ» заявил о готовности обсудить с президентом Fight Nights Камилом Гаджиевым условия возможного боя против Артема Дзюбы.

«Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим», — сказал Смолов «СЭ».

Ранее промоутер Гаджиев заявил, что готов предложить Артему Дзюбе и Федору Смолову по 25 миллионов рублей за бой.