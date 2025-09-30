Смолов заявил, что обсудит с Гаджиевым условия возможного боя против Дзюбы
Нападающий Федор Смолов в разговоре с «СЭ» заявил о готовности обсудить с президентом Fight Nights Камилом Гаджиевым условия возможного боя против Артема Дзюбы.
«Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим», — сказал Смолов «СЭ».
Ранее промоутер Гаджиев заявил, что готов предложить Артему Дзюбе и Федору Смолову по 25 миллионов рублей за бой.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
Новости