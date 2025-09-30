Футбол
30 сентября, 16:04

Смолов заявил, что обсудит с Гаджиевым условия возможного боя против Дзюбы

Дарик Агаларов

Нападающий Федор Смолов в разговоре с «СЭ» заявил о готовности обсудить с президентом Fight Nights Камилом Гаджиевым условия возможного боя против Артема Дзюбы.

«Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим», — сказал Смолов «СЭ».

Ранее промоутер Гаджиев заявил, что готов предложить Артему Дзюбе и Федору Смолову по 25 миллионов рублей за бой.

Артем Дзюба
Федор Смолов
Футбол
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • По мечу

    Смолу надо с пани юзеф, с Дзюбой не потянет..

    30.09.2025

  • Valekka

    Будут в Медиа раскручивать,пока не отобьют эту сумму втрое,а потом "поблагодарят" Смолова и Артёма и счастливо забудут. Хасбик-Абдрозик,короче!

    30.09.2025

  • Семён Фадеич

    Страховку жизни и здоровья побольше оформляй, ещё бабла по лёгкому срубишь)

    30.09.2025

  • Knockouter

    Ужас... медиапространство превратилось в полную помойку :face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

    30.09.2025

  • DaviT MosKv

    таки и лечь в первом раунде. опять же... каждому свое. тут кроме денег еще и малеха здоровье и репутация...

    30.09.2025

  • Dmytro

    За такое бабло можно и огрести

    30.09.2025

  • DaviT MosKv

    Федор, дурак что-ли? нельзя соглашаться, разница в весе колоссальная. Ладно еще сам был бы боец, а Дзюба нет. хотя... лично дело каждого.

    30.09.2025

    • Работа выставки «Зенит» и Петербург. 100 лет вместе» продлена до середины января

    ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

