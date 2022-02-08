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Дзагоев: «С «Норшелланном» за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло»

Дзагоев высоко оценил игру Набабкина в матче ЦСКА с «Норшелланном»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил игру защитника команды Кирилла Набабкина в товарищеском матче с «Норшелланном» (1:0).

«Набабкин составил конкуренцию, я это прямо чувствую (смеется), — приводит слова Дзагоева пресс-служба московского клуба. — С Норшелланном за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло. А раз это сам Андреа, я даже не буду стараться вытеснить его из состава, все равно это бесполезно».

Полузащитник ответил на вопрос, кто забьет за сезон больше, он или Набабкин.

«Начнем с того, что голы в товарищеских играх не считаются. Посмотрим, поглядим. Учитывая, что в последнее время я не так уж и много забиваю, шансы у нас фифти-фифти», — сказал он.

Завтра, 9 февраля, ЦСКА проведет товарищеский матч с «Лонгбю». Помимо «Норшелланна» москвичи на сборах обыграли «Виборг» (3:1), а также проиграли «Дюжеланжу» (0:1).

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/alan-dzagoev-s-norshellannom-za-nas-igral-ne-nababkin-a-andrea-pirlo/
Алан Дзагоев
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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