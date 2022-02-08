Дзагоев: «С «Норшелланном» за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил игру защитника команды Кирилла Набабкина в товарищеском матче с «Норшелланном» (1:0).

«Набабкин составил конкуренцию, я это прямо чувствую (смеется), — приводит слова Дзагоева пресс-служба московского клуба. — С Норшелланном за ЦСКА играл не Набабкин, а Пирло. А раз это сам Андреа, я даже не буду стараться вытеснить его из состава, все равно это бесполезно».

Полузащитник ответил на вопрос, кто забьет за сезон больше, он или Набабкин.

«Начнем с того, что голы в товарищеских играх не считаются. Посмотрим, поглядим. Учитывая, что в последнее время я не так уж и много забиваю, шансы у нас фифти-фифти», — сказал он.

Завтра, 9 февраля, ЦСКА проведет товарищеский матч с «Лонгбю». Помимо «Норшелланна» москвичи на сборах обыграли «Виборг» (3:1), а также проиграли «Дюжеланжу» (0:1).