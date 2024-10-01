Вандерсон: «Мамаев и Газинский научили мату. Другие тоже запоминали»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» рассказал о том, кто учил легионеров клуба русскому мату.

— Кто учил легионеров русскому мату?

— Мамаев и Газинский научили меня словам «сука» и «*****», ха-ха! Маурисио, Гранквист, Сигурдссон и другие тоже запоминали. Это было супер для адаптации и поднятия командного духа.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.