Вандерсон: «Думал о получении паспорта РФ. Но мне не дали и шанса это сделать»

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» рассказал о желании получить российский паспорт.

«Когда я играл, думал об этом. Но мне не дали и шанса это сделать. Многие получали гражданство — Ари, Жоазиньо... Если бы у меня была возможность, я бы с радостью ей воспользовался», — сказал Вандерсон «СЭ».

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.