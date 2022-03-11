Вандерсон не намерен разрывать контракт с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон не желает разрывать свой контракт с клубом.

По информации «РБ Спорт», футболист хочет продолжить свое выступление в составе «быков». Сейчас Вандерсон находится в Бразилии, где отдельно от команды поддерживает свою физическую форму.

По данным источника, полузащитник ценит клуб, ему нравится руководство и город, но если в ближайшее время ситуация не изменится, то Вандерсон подпишет арендное соглашение с одним из бразильских клубов. Контракт Вандерсона действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, что в начале марта «Краснодар» приостановил контракты со всми легионерами клуба.