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Сегодня, 13:02

Вандерсон не намерен разрывать контракт с «Краснодаром»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон не желает разрывать свой контракт с клубом.

По информации «РБ Спорт», футболист хочет продолжить свое выступление в составе «быков». Сейчас Вандерсон находится в Бразилии, где отдельно от команды поддерживает свою физическую форму.

По данным источника, полузащитник ценит клуб, ему нравится руководство и город, но если в ближайшее время ситуация не изменится, то Вандерсон подпишет арендное соглашение с одним из бразильских клубов. Контракт Вандерсона действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, что в начале марта «Краснодар» приостановил контракты со всми легионерами клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vanderson-ne-nameren-razry-vat-kontrakt-s-krasnodarom/
Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
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