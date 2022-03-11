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Бруно Фукс: «Не считаю, что допустил ошибку, перейдя в ЦСКА»

Бруно Фукс заявил, что не жалеет о переходе в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник ЦСКА Бруно Фукс ответил на вопрос о том, не жалеет ли о переходе в московский клуб из-за частых травм.

«Не считаю, что допустил ошибку, перейдя в ЦСКА, — приводит слова Фукса Sport24. — Подобное могло случиться в любом другом месте. Этот опыт навсегда останется со мной. Сейчас я восстановился после травмы и не испытываю никаких проблем. Нога полностью залечена, нет ни малейшего напоминания о повреждении, кроме шрама».

Защитник перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» 25 августа 2020 года за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 6 матчах за москвичей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-11-fuks-ne-schitayu-chto-dopustil-oshibku-pereydya-v-tsska
Бруно Фукс
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 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
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5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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13
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14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Артем Дзюба

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