Бруно Фукс: «Не считаю, что допустил ошибку, перейдя в ЦСКА»

Бруно Фукс заявил, что не жалеет о переходе в ЦСКА

Защитник ЦСКА Бруно Фукс ответил на вопрос о том, не жалеет ли о переходе в московский клуб из-за частых травм.

«Не считаю, что допустил ошибку, перейдя в ЦСКА, — приводит слова Фукса Sport24. — Подобное могло случиться в любом другом месте. Этот опыт навсегда останется со мной. Сейчас я восстановился после травмы и не испытываю никаких проблем. Нога полностью залечена, нет ни малейшего напоминания о повреждении, кроме шрама».

Защитник перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» 25 августа 2020 года за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 6 матчах за москвичей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.