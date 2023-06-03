Валиева нанесла символический удар перед матчем «Локомотив» — «Торпедо»

Российская фигуристка Камила Валиева нанесла символический удар по мячу перед матчем 30-го тура РПЛ «Локомотив» — «Торпедо».

В сезоне-2022/23 спортсменка выиграла два этапа «Гран-при России» и чемпионат страны по прыжкам. В финале «Гран-при России» и на чемпионате страны фигуристка завоевала серебряные медали.