ЦСКА — «Ростов»: Медина открыл счет в матче

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина открыл счет на 9-й минуте матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:0.

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков отдал неаккуратный пас на полузащитник Даниила Уткина. Он не смог быстро разобраться в ситуации и выкатил мяч Медине, который влетел в штрафную и пробил в верхний угол ворот.