Сарычев — о смерти капитана «Торпедо» Пригоды: «Оторвался тромб. Тело обнаружили через несколько дней»

Экс-голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывших партнерах по команде.

— Кто-то нам говорил — торпедовского капитана Пригоду в Швеции похоронили как бездомного.

— У меня есть своя версия. Не то что бездомный... Насколько знаю, обнаружили тело через несколько дней после смерти. Видимо, оторвался тромб.

— Семьи не было?

— Они с Леной развелись за несколько лет до этого. Саша Гицелов мне вкратце рассказал, он тоже в Швеции живет. С Серегой контактировали тесно.

— Из вашего поколения торпедовцев нет Жупикова, Редкоуса, Кобзева. Что случилось?

— Вася Жупиков работал с молодежной командой «Торпедо». Поехали на сборы, вечером посидели, а утром его нашли лежащим возле кровати. Тромб. Андрюшка Редкоус ушел не так давно. Подробностей не знаю. Но это был период коронавируса. А Вовку Кобзева сгубила ужасная болезнь, от которой певец Мигуля умер. Босс, что ли?

— БАС.

— Да! Кобзева я видел в последний раз на похоронах Иванова. Значит, 11 ноября 2011-го. Подхожу: «Вов, привет!» Такое впечатление, что он меня не узнал. Хотя до этого встречались, разговаривали. Отвечает: «Привет». Смотрит как-то отрешенно. Будто на постороннего. А сам с палочкой, похудевший. Спрашиваю: «Что с тобой?» — «БАС». Через полгода скончался.