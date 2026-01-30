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30 января, 09:00

Сарычев — о смерти капитана «Торпедо» Пригоды: «Оторвался тромб. Тело обнаружили через несколько дней»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывших партнерах по команде.

— Кто-то нам говорил — торпедовского капитана Пригоду в Швеции похоронили как бездомного.

— У меня есть своя версия. Не то что бездомный... Насколько знаю, обнаружили тело через несколько дней после смерти. Видимо, оторвался тромб.

— Семьи не было?

— Они с Леной развелись за несколько лет до этого. Саша Гицелов мне вкратце рассказал, он тоже в Швеции живет. С Серегой контактировали тесно.

— Из вашего поколения торпедовцев нет Жупикова, Редкоуса, Кобзева. Что случилось?

— Вася Жупиков работал с молодежной командой «Торпедо». Поехали на сборы, вечером посидели, а утром его нашли лежащим возле кровати. Тромб. Андрюшка Редкоус ушел не так давно. Подробностей не знаю. Но это был период коронавируса. А Вовку Кобзева сгубила ужасная болезнь, от которой певец Мигуля умер. Босс, что ли?

— БАС.

— Да! Кобзева я видел в последний раз на похоронах Иванова. Значит, 11 ноября 2011-го. Подхожу: «Вов, привет!» Такое впечатление, что он меня не узнал. Хотя до этого встречались, разговаривали. Отвечает: «Привет». Смотрит как-то отрешенно. Будто на постороннего. А сам с палочкой, похудевший. Спрашиваю: «Что с тобой?» — «БАС». Через полгода скончался.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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Валерий Сарычев
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«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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