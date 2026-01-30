Сарычев — о смерти капитана «Торпедо» Пригоды: «Оторвался тромб. Тело обнаружили через несколько дней»
Экс-голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывших партнерах по команде.
— Кто-то нам говорил — торпедовского капитана Пригоду в Швеции похоронили как бездомного.
— У меня есть своя версия. Не то что бездомный... Насколько знаю, обнаружили тело через несколько дней после смерти. Видимо, оторвался тромб.
— Семьи не было?
— Они с Леной развелись за несколько лет до этого. Саша Гицелов мне вкратце рассказал, он тоже в Швеции живет. С Серегой контактировали тесно.
— Из вашего поколения торпедовцев нет Жупикова, Редкоуса, Кобзева. Что случилось?
— Вася Жупиков работал с молодежной командой «Торпедо». Поехали на сборы, вечером посидели, а утром его нашли лежащим возле кровати. Тромб. Андрюшка Редкоус ушел не так давно. Подробностей не знаю. Но это был период коронавируса. А Вовку Кобзева сгубила ужасная болезнь, от которой певец Мигуля умер. Босс, что ли?
— БАС.
— Да! Кобзева я видел в последний раз на похоронах Иванова. Значит, 11 ноября 2011-го. Подхожу: «Вов, привет!» Такое впечатление, что он меня не узнал. Хотя до этого встречались, разговаривали. Отвечает: «Привет». Смотрит как-то отрешенно. Будто на постороннего. А сам с палочкой, похудевший. Спрашиваю: «Что с тобой?» — «БАС». Через полгода скончался.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0