Валерий Новиков: «Сафонов решил пойти по стопам Акинфеева и стать легендой»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов продлил контракт с «быками».

«В этом решении нет ничего удивительного, ведь это родной клуб Сафонова. «Краснодар» сейчас показывает хорошую игру и борется за чемпионство. Это одна из сильнейших команд страны сейчас. Матвей показал этим решением, что предан «Краснодару» и готов стать легендой клуба. Возможно, что он решил пойти по стопам Акинфеева и собрался всю карьеру провести в родном клубе, поэтому он и подписал такой долгосрочный контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Новый контракт 24-летнего Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до января 2029 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 миллионов евро.