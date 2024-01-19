Каррера считает, что поздний выход «Спартака» из отпуска не повлияет на матч с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» высказался о позднем выходе красно-белых из отпуска. У игроков «Спартака» зимний отпуск завершился 19 января.

«У «Спартака» будет полтора месяца для работы, это достаточно много времени. Матч с «Зенитом» будет в марте, это никак не повлияет на него», — сказал Каррера «СЭ».

«Зенит» вышел из зимнего отпуска 11 января. 14-го числа игроки клуба из Санкт-Петербурга отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.